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Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 жов, 2024 19:25
Пропонуємо до обговорення:
27 вересня 2024 року набрав чинності Закон України 3768-IX, який вводить додаткові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця.
Дивися повний текст Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що змінилося в трудовому законодавстві України
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R2
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Додано: Нед 13 жов, 2024 19:25
Напишіть краще топ-7 причин коли працівник може подавати на роботодавця в суд
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alex7k
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