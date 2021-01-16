Про це пише ЦТС з посиланням на Укрінформ.
Дивися повний текст NASA зупинило випробування нової \"мегаракети\": названо причину.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст NASA зупинило випробування нової \"мегаракети\": названо причину.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42
В дурдоме сегодня день открытых дверей?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:45
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:13
unicdima
не знаю. А вы попасть туда хотите или выйти оттуда?))
Востаннє редагувалось ALexxxS в Чет 21 січ, 2021 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:20
Julio
Сложно спорить насчет Гагарина, хотя при совке всякое возможно. Но после него это повторили сколько раз. И до сих пор повторяется ежегодно. А вот с Луной как-то больше никто не смог повторить. Хотя я, например, и не отрицаю на 100% что высадка на Луне была. Я просто сомневаюсь в этом. Технологии развиваются, денег в мире становится немеряное количество, опыт полётов есть - но уже почти 50 лет никто больше так и не высадился кроме дюжины американцев.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:00
ALexxxS
Американцы высаживались. Есть даже фото их посадочных модулей оставленных на Луне. Китайцы сняли кстати то ли в прошлом то ли в позапрошлом году. Китайцам вы поверите? Загуглить можно спокойно.
Насчет почему не летали - А нафига? Отправить 3 человека для того чтобы привезти пару килограмм грунта? При том что можно Луну сканировать издалека. ДА и ОЗО нужно было осваивать. Сейчас есть технологии которые значительно удешевили полеты в космос.
Почему первый раз полетели? Чтобы уделать СССР. Космическая гонка и все такое. Хоть вторыми в космосе, но первые на Луне.
Меньше конспирологии, больше знаний по школьной программе. Может и чему то научитесь
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:10
Ніхто нікуди не літав
це все профанація мас народів
+50грн !
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