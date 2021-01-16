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NASA зупинило випробування
нової "мегаракети": названо...

NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16

NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ЦТС з посиланням на Укрінформ.

Дивися повний текст NASA зупинило випробування нової \"мегаракети\": названо причину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16

Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:24

  ALexxxS написав:Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))

Как можно высадится на Луну, которая нарисована на плоском небе плоской Земли?
komp
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:37

komp

Это вопрос не ко мне. Обращайтесь к более узким специалистам)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42

  ALexxxS написав:Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?))) Зачем разрабатывать супер-ракету, если можно полететь на аппарате полувековой давности?)))

В дурдоме сегодня день открытых дверей?
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:45

  ALexxxS написав:Интересно, когда они уже признаются, что на Луну 50 лет назад никто не высаживался?)))

Сразу после признания, что Гагарин в космосе не был.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:13

unicdima

не знаю. А вы попасть туда хотите или выйти оттуда?))
Востаннє редагувалось ALexxxS в Чет 21 січ, 2021 15:32, всього редагувалось 1 раз.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:20

Julio

Сложно спорить насчет Гагарина, хотя при совке всякое возможно. Но после него это повторили сколько раз. И до сих пор повторяется ежегодно. А вот с Луной как-то больше никто не смог повторить. Хотя я, например, и не отрицаю на 100% что высадка на Луне была. Я просто сомневаюсь в этом. Технологии развиваются, денег в мире становится немеряное количество, опыт полётов есть - но уже почти 50 лет никто больше так и не высадился кроме дюжины американцев.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:00

ALexxxS

Американцы высаживались. Есть даже фото их посадочных модулей оставленных на Луне. Китайцы сняли кстати то ли в прошлом то ли в позапрошлом году. Китайцам вы поверите? Загуглить можно спокойно.

Насчет почему не летали - А нафига? Отправить 3 человека для того чтобы привезти пару килограмм грунта? При том что можно Луну сканировать издалека. ДА и ОЗО нужно было осваивать. Сейчас есть технологии которые значительно удешевили полеты в космос.

Почему первый раз полетели? Чтобы уделать СССР. Космическая гонка и все такое. Хоть вторыми в космосе, но первые на Луне.

Меньше конспирологии, больше знаний по школьной программе. Может и чему то научитесь :D
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:10

Ніхто нікуди не літав
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greenozon
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