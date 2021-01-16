Про це повідомляє агентство Reuters.
Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...
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Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:09
"на фоне растущих опасений, что биткойн является одним из ряда пузырей на финансовых рынках" - а в этом еще кто-то сомневается?)
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