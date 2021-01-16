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Біткойн впав на 10% на тлі
побоювань нової бульбашки на...

Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03

Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство Reuters.

Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03

Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:09

"на фоне растущих опасений, что биткойн является одним из ряда пузырей на финансовых рынках" - а в этом еще кто-то сомневается?)
malkone
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:18

  Igorten написав:Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.

Обычное золото тоже постоянно и предсказуемо растет, пока в мире все гладко. А потом бац - за пол года с 800 до 1900 и за следующие полгода вниз до 1200. С постоянными качелями.

Ажиотаж и опасения любой финансоввй инструмент раскачивают.

Биткоин всего лишь проэходит путь, который обычные биржи проходили век назад.
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:30

Ничего удивительного. Миллиардеры поимели лохов и обналичили свои крипто-крышечки в реальную валюту. А буратины оттались с носом как и акционеры МММ.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:33

kolodka_eduard Ну золото даже при падении ты в любой лавке или банке обменяешь или продашь. Золото как никак само по себе считается драгоценным металом которое используется в промышленности. А тут придешь со своей флешкой с предложением купить у тебя криптоиды Ольги Бузовой и тебе у виска пальцем покрутят и еще будут долго в спину смеяться.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:57

хтось десь черговий раз пукнув про очевидні речі і криптоній знов захитався як тополя високая, впрочем ничего нового
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:02

  kolodka_eduard написав:
  Igorten написав:Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.

Обычное золото тоже постоянно и предсказуемо растет, пока в мире все гладко. А потом бац - за пол года с 800 до 1900 и за следующие полгода вниз до 1200. С постоянными качелями.

Ажиотаж и опасения любой финансоввй инструмент раскачивают.

Биткоин всего лишь проэходит путь, который обычные биржи проходили век назад.

Плохое сравнение, золото массово используется в ювелирной промышленности, микроэлектронике. А для чего пригоден биткоин?
BIGor
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