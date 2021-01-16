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Біткойн впав на 10% на тлі
побоювань нової бульбашки на...

Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03

Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство Reuters.

Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03

Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:09

"на фоне растущих опасений, что биткойн является одним из ряда пузырей на финансовых рынках" - а в этом еще кто-то сомневается?)
malkone
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:18

  Igorten написав:Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.

Обычное золото тоже постоянно и предсказуемо растет, пока в мире все гладко. А потом бац - за пол года с 800 до 1900 и за следующие полгода вниз до 1200. С постоянными качелями.

Ажиотаж и опасения любой финансоввй инструмент раскачивают.

Биткоин всего лишь проэходит путь, который обычные биржи проходили век назад.
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:30

Ничего удивительного. Миллиардеры поимели лохов и обналичили свои крипто-крышечки в реальную валюту. А буратины оттались с носом как и акционеры МММ.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:33

kolodka_eduard Ну золото даже при падении ты в любой лавке или банке обменяешь или продашь. Золото как никак само по себе считается драгоценным металом которое используется в промышленности. А тут придешь со своей флешкой с предложением купить у тебя криптоиды Ольги Бузовой и тебе у виска пальцем покрутят и еще будут долго в спину смеяться.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:57

хтось десь черговий раз пукнув про очевидні речі і криптоній знов захитався як тополя високая, впрочем ничего нового
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:02

  kolodka_eduard написав:
  Igorten написав:Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.

Обычное золото тоже постоянно и предсказуемо растет, пока в мире все гладко. А потом бац - за пол года с 800 до 1900 и за следующие полгода вниз до 1200. С постоянными качелями.

Ажиотаж и опасения любой финансоввй инструмент раскачивают.

Биткоин всего лишь проэходит путь, который обычные биржи проходили век назад.

Плохое сравнение, золото массово используется в ювелирной промышленности, микроэлектронике. А для чего пригоден биткоин?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:11

Re: Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на.

  BIGor написав:Плохое сравнение, золото массово используется в ювелирной промышленности, микроэлектронике. А для чего пригоден биткоин?

Для збереження фіату. А те що коливається, так це саме тому, що немає іншого використання. Ще не звикли до нього пересічні, але процес іде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:18

  lapay написав:
  BIGor написав:Плохое сравнение, золото массово используется в ювелирной промышленности, микроэлектронике. А для чего пригоден биткоин?

Для збереження фіату. А те що коливається, так це саме тому, що немає іншого використання. Ще не звикли до нього пересічні, але процес іде.

І як Ви збережете автомобілі фіат завдяки біткоіну? :D
BIGor
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