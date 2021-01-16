Про це повідомляє агентство Reuters.
Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:09
"на фоне растущих опасений, что биткойн является одним из ряда пузырей на финансовых рынках" - а в этом еще кто-то сомневается?)
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:18
Обычное золото тоже постоянно и предсказуемо растет, пока в мире все гладко. А потом бац - за пол года с 800 до 1900 и за следующие полгода вниз до 1200. С постоянными качелями.
Ажиотаж и опасения любой финансоввй инструмент раскачивают.
Биткоин всего лишь проэходит путь, который обычные биржи проходили век назад.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:30
Ничего удивительного. Миллиардеры поимели лохов и обналичили свои крипто-крышечки в реальную валюту. А буратины оттались с носом как и акционеры МММ.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:33
kolodka_eduard Ну золото даже при падении ты в любой лавке или банке обменяешь или продашь. Золото как никак само по себе считается драгоценным металом которое используется в промышленности. А тут придешь со своей флешкой с предложением купить у тебя криптоиды Ольги Бузовой и тебе у виска пальцем покрутят и еще будут долго в спину смеяться.
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:57
хтось десь черговий раз пукнув про очевидні речі і криптоній знов захитався як тополя високая, впрочем ничего нового
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:02
Плохое сравнение, золото массово используется в ювелирной промышленности, микроэлектронике. А для чего пригоден биткоин?
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:11
Re: Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на.
Для збереження фіату. А те що коливається, так це саме тому, що немає іншого використання. Ще не звикли до нього пересічні, але процес іде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:18
І як Ви збережете автомобілі фіат завдяки біткоіну?
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