RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Біткойн впав на 10% на тлі
побоювань нової бульбашки на...

Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:10

Неочікувано. А як же мільйон?
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
NASA зупинило випробування нової "мегаракети": названо... 1, 2
R2 » Чет 21 січ, 2021 11:16
14 486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 22:32
cohan
Власники «Нової пошти» купили сервіс кур'єрської...
R2 » Чет 21 січ, 2021 10:36
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 10:36
R2
Банкір назвав біткойн найвигіднішою валютою для... 1, 2
R2 » Суб 16 січ, 2021 10:30
19 1320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 22:30
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28856)
21.01.2021 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.