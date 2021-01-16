Про це повідомляє агентство Reuters.
Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Какое непостоянное это цифровое золото :) С таким успехом можно на Форексе играть.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:09
"на фоне растущих опасений, что биткойн является одним из ряда пузырей на финансовых рынках" - а в этом еще кто-то сомневается?)
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:18
Обычное золото тоже постоянно и предсказуемо растет, пока в мире все гладко. А потом бац - за пол года с 800 до 1900 и за следующие полгода вниз до 1200. С постоянными качелями.
Ажиотаж и опасения любой финансоввй инструмент раскачивают.
Биткоин всего лишь проэходит путь, который обычные биржи проходили век назад.
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:57
хтось десь черговий раз пукнув про очевидні речі і криптоній знов захитався як тополя високая, впрочем ничего нового
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:02
Плохое сравнение, золото массово используется в ювелирной промышленности, микроэлектронике. А для чего пригоден биткоин?
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:11
Re: Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на.
Для збереження фіату. А те що коливається, так це саме тому, що немає іншого використання. Ще не звикли до нього пересічні, але процес іде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:18
І як Ви збережете автомобілі фіат завдяки біткоіну?
Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:35
Re: Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на.
Блажен кто верует Массированная и правильно построенная рекламная кампания + возможность для различных махинаций. Рано или поздно это прикрутят (США уже озаботилось, думаю и другие подтянутся) и массовый интерес к битку сойдет на нет, так и останется для узкого круга любителей острых ощущений, типа угадай когда войти, а когда выйти. Рассматривать как сбережение при таких качелях ...
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