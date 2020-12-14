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З’явилися перші зображення
оновленого кросовера Honda...

З’явилися перші зображення оновленого кросовера Honda...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:36

З’явилися перші зображення оновленого кросовера Honda...

Пропонуємо до обговорення:
Японська автомобілебудівна компанія Honda повідомила, що представить свій новий субкомпактний кросовер HR-V 18 лютого поточного року.

Дивися повний текст З’явилися перші зображення оновленого кросовера Honda HR-V (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:37

Мазда СХ-5, ты ли это?
tempepiro
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