|
|
Влада має намір збільшити ВВП удвічі за 10 років
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:02
Пропонуємо до обговорення:
Влада має намір збільшити зростання ВВП утричі за 10 років завдяки реалізації Національної економічної стратегії-2030.
Дивися повний текст Влада має намір збільшити ВВП удвічі за 10 років
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92204
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:03
А за 100 років ОБЄЩАЮ в 1 млрд раз. Зуб даю :-)))
-
Українець
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 19.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|42
|2717
|
|
|1
|106
|
|
|2
|347
|