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Влада має намір збільшити
ВВП удвічі за 10 років

Влада має намір збільшити ВВП удвічі за 10 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 20:02

Влада має намір збільшити ВВП удвічі за 10 років

Пропонуємо до обговорення:
Влада має намір збільшити зростання ВВП утричі за 10 років завдяки реалізації Національної економічної стратегії-2030.

Дивися повний текст Влада має намір збільшити ВВП удвічі за 10 років.
R2
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