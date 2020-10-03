RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Немає жодної помилки: в
«Київтеплоенерго» прокоментували...

Немає жодної помилки: в «Київтеплоенерго» прокоментували...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:39

Немає жодної помилки: в «Київтеплоенерго» прокоментували...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НВ.

Дивися повний текст Немає жодної помилки: в «Київтеплоенерго» прокоментували ситуацію з платіжками на 10 тис. грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92207
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:39

Ну про отопление МОП понятно, если нет счетчика, то затраты рассчитываются как процент от общего потребления в зависимости от этажности. А как насчет затрат на обеспечение функционирования общедомовой системы центрального отопления? О ней также упоминается в методике, но в статье об этом ни слова.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Часті помилки при їзді на механічній коробці передач
R2 » Нед 13 гру, 2020 01:54
5 862
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 18:01
Puente
Мінфін: в Україні немає “економічного апокаліпсису”
R2 » П'ят 27 лис, 2020 13:29
3 348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 19:11
Scotch
Рахунок за гарячу воду є, води немає: куди скаржитися
R2 » Суб 03 жов, 2020 11:25
4 550
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 21:53
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21727)
22.01.2021 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.