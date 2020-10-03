Про це повідомляє НВ.
Дивися повний текст Немає жодної помилки: в «Київтеплоенерго» прокоментували ситуацію з платіжками на 10 тис. грн.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:39
Немає жодної помилки: в «Київтеплоенерго» прокоментували...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Немає жодної помилки: в «Київтеплоенерго» прокоментували ситуацію з платіжками на 10 тис. грн.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 21:39
Ну про отопление МОП понятно, если нет счетчика, то затраты рассчитываются как процент от общего потребления в зависимости от этажности. А как насчет затрат на обеспечение функционирования общедомовой системы центрального отопления? О ней также упоминается в методике, но в статье об этом ни слова.
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