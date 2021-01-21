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Україна встановила історичний рекорд імпорту вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 12:05
чему тут удивляться? наш климат вообще с трудом подходит для вызревания хороших сортов - виноград не успевает набраться сахара, что нужен для брожения + сравнительно низкая урожайность. Это как солнечные панели ставить у нас и в Испании - где выход будет лучше?
Не вижу ничего зазорного брать вино происхождения тех стран, где оно лучше получается по природному фактору
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Додано: Пон 25 січ, 2021 12:56
карантин же был кучу времени, люди по домам работают. Вот и вырос импорт.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 14:57
ssnet написав:
Куда проще покупать импортное вино в привычной ценовой категории.
Там тоже нужно перебрать кучу чтобы что то путевое найти.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 16:57
Kudrjavuy написав:
Акцизным сбором убили малых производителей.(и их доступ к торговле)
Постоянно наблюдаю на бутылках вина акцизную марку с 0,008 грн акциза. Может крепленые больше. Или Вы о других акцизах?
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Додано: Пон 25 січ, 2021 16:58
на півдні достатньо багато територій для виноградарства і продукції доброго сухого вина і воно там і виробляється і здавен вироблялося, так само як і в Молдавії! Треба бути там і бачити. В деяких місцевостях вино доступніше за воду.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 17:35
kolodka_eduard написав:
Тем не менее из той же Италии везут шмурдяк ничем не лучше. Т.к. спрос у населения на дешевое вино большой.
Поэтому вопрос стоит так: ...
неправда... покупайте вино с категории IGP, DOC, DOCG... а не бодягу. А то покупают шмурдяк как вы говорите с нашим штрихкодом и местным подвальным разливом без итальянской наклейки и вуаля.. щмурдяк из Италии.
Итальянское вино отличаеться от нашего что там практически нет надписи - сделано из виноградного сырья---..В нормальном вине пишут сорт винограда. Бардолино например это смесь сортов корвина и рондинелла... и на нормальной бутылке это указано... а не как на нашей бормотухе - високоякісна винна сировина з молдови--- шо то такого типу.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 18:42
Alexnik написав:
"Отмечается, что в Украине наблюдается снижение производства и внутренней переработки вина"
Если бы они делали настоящее вино...А так это даже на шмурдяк не тянет! Я уже лет пять не покупаю украинского и молдавского вина.
Статью лучше назвать так: "Загнобили винодельческую отрасль в Украине"
Делать в Украине настоящее вино очень дорого, мало кто сможет купить. А наш уряд вместо госпомощи своим производителям обнулил пошлины для чужих
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Lady_N
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:59
Lady_N написав: Alexnik написав:
"Отмечается, что в Украине наблюдается снижение производства и внутренней переработки вина"
Если бы они делали настоящее вино...А так это даже на шмурдяк не тянет! Я уже лет пять не покупаю украинского и молдавского вина.
Статью лучше назвать так: "Загнобили винодельческую отрасль в Украине"
Делать в Украине настоящее вино очень дорого, мало кто сможет купить. А наш уряд вместо госпомощи своим производителям обнулил пошлины для чужих
Обнулили культуру потребления Вина!
Достаёшь из погреба 20 летний портвейн(фантастический - "Мягковым" крепил - вкус карамели натуральный - год был солнечным), угощаешь, а его пьют, как водку, и жалуются - "крепкий"
Или Вишню(дичку) на коньяке(чистый Наполеон) - а его(вермут) стаканами - "Вкусный"!
Или белое(чистое Токайское, ну любитель, что поделаешь) к рыбе ... - превращается в попойку с закуской рыбой.
- Хотя такого ни вина ни рыбы не пробовали никогда - желудки ....
Единственно "Мускат" не признаю с него вино - а ведь большинство даже не понимают, что это такое.
С доступом к качественному напитку богов - культура его потребления скотилась к ... "Кварталу 95".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 21:17
Kudrjavuy написав:
культура его потребления
потребители алкоголя делятся на 2 категории 99% тех кому лишь бы "залить баки" для них на стол бодяга и дешевая водяра самое то...наливать им многолетнее «Кьянти» это как свинью кормить икрой.. ну а вот 1% которые употребляют ради самого процесса а не его результатов.. там да там могут оценить что в бутылке, не по градусу а по качеству..таков наш мир.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 22:43
kolodka_eduard написав: Alexnik написав:
"Отмечается, что в Украине наблюдается снижение производства и внутренней переработки вина"
Если бы они делали настоящее вино...А так это даже на шмурдяк не тянет! Я уже лет пять не покупаю украинского и молдавского вина.
Тем не менее из той же Италии везут шмурдяк ничем не лучше. Т.к. спрос у населения на дешевое вино большой.
Поэтому вопрос стоит так: почему спрос на шмурдяк удовлетворяют импортом, а не своим шмурдяком?
Потому что люди, как оратор над вами мыслят шаблонно или "одна бабка казала" + дешевые понты никто не отменял. Ими болеет большая часть населения. Вина украинские есть очень высокого качества, не хуже Италии, Испании, Франции и по вполне вменяемым ценам. И качество, и производство есть. Но у нас люди привыкли свое хаять. А что импорт расиет- тоже отлично- выбор большой. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Ещё 10 лет назад это было нетривиальной задачей.
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