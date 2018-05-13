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Компанія JCB розробила машину
для швидкого ремонту ямок...

Компанія JCB розробила машину для швидкого ремонту ямок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:42

Компанія JCB розробила машину для швидкого ремонту ямок...

Пропонуємо до обговорення:
У Великій Британії виробник будівельної техніки JCB розробив машину для швидкого ремонту ямок. Зокрема, модель під назвою Pothole Pro може замінити цілу команду працівників, а також зменшити необхідний для ремонту час.

Дивися повний текст Компанія JCB розробила машину для швидкого ремонту ямок (відео).
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:42

Зачем ремонтировать отличный асфальт?
p_a_l
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