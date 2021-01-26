Про це йдеться в прогнозі Міненерго США.
Дивися повний текст У США допустили зростання цін на нафту Brent вище 173 доларів до 2050 року.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 21:21
У США допустили зростання цін на нафту Brent вище 173...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США допустили зростання цін на нафту Brent вище 173 доларів до 2050 року.
Додано: Чет 04 лют, 2021 21:28
Если продолжать печатать доллар такими же темпами, то и 1000 может быть.
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