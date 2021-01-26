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У США допустили зростання цін
на нафту Brent вище 173...

У США допустили зростання цін на нафту Brent вище 173...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 21:21

У США допустили зростання цін на нафту Brent вище 173...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прогнозі Міненерго США.

Дивися повний текст У США допустили зростання цін на нафту Brent вище 173 доларів до 2050 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 21:21

К 2050 году возможно доллара не будет, как и Штатов в целом.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 21:28

Если продолжать печатать доллар такими же темпами, то и 1000 может быть.
Gastarbaiter
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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