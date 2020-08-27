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Зарубежные анонимные банковские карты
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:08
Как известно - анонимок в Украине сейчас нет.
Посоветуйте зарубежную (международную) анонимную карту с такими хотелками:
1. Анонимка, то есть получение без паспорта.
2. Возможность без проблем или получить пластик (по почте ?), или (что даже лучше) - просто открыть виртуалку в кабине.
3. Невысокие комиссии за открытие/обслуживание.
4. Возможность перекинуть на неё гривну с украинской карты по п2п с вменяемыми комиссиями и курсами конвертации.
5. Воможность перекинуть с неё гривну на украинскую карту по п2п с вменяемыми комиссиями и курсами конвертации. Ну, или хотя бы - просто снять деньги в украинском банкомате или рассчитаться в украинском магазине.
6. Возможность работы с картой без привязки к украинским банкам (так как в этом случае потеряется анонимность).
Куда смотреть ? Запад (Пионер, Скрилл, Палка), Раша (Киви, Яндекс), Польша ?
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mustbe
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:18
4 больше от украинского банка зависит. Вообще как выяснилось перекидывать деньги на карту, а уж тем более тянуть с другой карты используя её номер и CVV - очень редко встречающаяся возможность за пределами Украины.
В Польше таких карт точно нет и врядли будут: во-первых нет переводов с карты на карту как класса, вместо этого активно продвигается Blik. Во-вторых хотя это наверное ещё важнее - там нет анонимных карт и вообще анонимных счетов.
Возможно можно рассмотреть BlackCatCard, но я её не оформлял потому придётся проверть всё самому.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 13:09
В деяких країнах можна придбати prepaid-cards, але вони, як правило, мають багато обмежень: на поповнення по сумі, способом (готівка, як правило, але не більше певної суми за один раз і взагалі на карті), терміну дії, так само і користування нею можливе лише для розрахунків он-лайн або в магазині через термінали.
PS p2p-перекази є в небагатьох країнах взагалі (в тому вигляді, як є в Україні).
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Son of Sun
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Додано: Пон 08 лют, 2021 11:35
Совсем анонимной карты не будет.
Даже если при получении у Вас не спросят номер телефона, который почти кругом, кроме Украины, по паспорту или похожему документу, то в дальнейшем отследить реального пользователя труда не составит никакого для органов.
Если же реальный пользователь отслеживается плохо, то это может еще больше привлечь внимание правоохранителей.
Технически крайне трудно отследить только пользователя, который сознательно скрывает следы на основании знаний о том, как их ищут.
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ZINCHENKO
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:57
vitaliy_berdinskikh написав:
Возможно можно рассмотреть BlackCatCard
там просят паспорт и выписки с банков
кстати в данный момент активна их новая реферальная программа
дают 20 евро бонуса
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wtf
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