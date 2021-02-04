В останньому допоміг переконатися президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування (ВАКМТ) Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Різниця в 350%: що потрібно зробити, щоб Україна наздогнала середні зарплати в Польщі.
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Додано: Суб 06 лют, 2021 23:22
Різниця в 350%: що потрібно зробити, щоб Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Різниця в 350%: що потрібно зробити, щоб Україна наздогнала середні зарплати в Польщі.
Додано: Суб 06 лют, 2021 23:22
При таком подходе будет постоянный отток рабочей силы, и за 10 лет станет только хуже.
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