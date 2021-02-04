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Різниця в 350%: що потрібно
зробити, щоб Україна...

Різниця в 350%: що потрібно зробити, щоб Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 23:22

Різниця в 350%: що потрібно зробити, щоб Україна...

Пропонуємо до обговорення:
В останньому допоміг переконатися президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування (ВАКМТ) Василь Воскобойник.

Дивися повний текст Різниця в 350%: що потрібно зробити, щоб Україна наздогнала середні зарплати в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 23:22

При таком подходе будет постоянный отток рабочей силы, и за 10 лет станет только хуже.
zloy_ukr
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