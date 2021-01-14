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Олег Гороховський
рекомендує купувати біткойни

Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 11:39

Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни

Пропонуємо до обговорення:
Олег Гороховський, один із засновників українського інтернет-банку monobank, заявив, що зараз є сенс купувати біткойн.

Дивися повний текст Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 11:39

Уоллстрит сново напоминает стадо баранов. При прибили 1 млрд и выручки 30 млрд компвния стоит 800!! Кажись у него даже нет лишнего млрд.возможно наш Джон голт что то задумал))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 11:51

Re: Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни

В отличие от Маска, "пересичный" не сможет потом сделать доп. эмиссию своих акций, чтобы поддержать ликвидность в случае чего. А так да, совет отличный! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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