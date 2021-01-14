Олег Гороховський, один із засновників українського інтернет-банку monobank, заявив, що зараз є сенс купувати біткойн.
Дивися повний текст Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 11:39
Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни.
Додано: Сер 10 лют, 2021 11:39
Уоллстрит сново напоминает стадо баранов. При прибили 1 млрд и выручки 30 млрд компвния стоит 800!! Кажись у него даже нет лишнего млрд.возможно наш Джон голт что то задумал))
Додано: Сер 10 лют, 2021 11:51
Re: Олег Гороховський рекомендує купувати біткойни
В отличие от Маска, "пересичный" не сможет потом сделать доп. эмиссию своих акций, чтобы поддержать ликвидность в случае чего. А так да, совет отличный!
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