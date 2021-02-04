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Міжбанк: очікуємо
на гру "хто кого?"

Міжбанк: очікуємо на гру "хто кого?"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 13:23

Міжбанк: очікуємо на гру "хто кого?"

Пропонуємо до обговорення:
Четвер пройде дуже динамічно на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: очікуємо на гру \"хто кого?\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 13:23

Вангую. Со вторника попустит.
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