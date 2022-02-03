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Міжбанк: долар
несподівано обвалився

Міжбанк: долар несподівано обвалився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:49

Міжбанк: долар несподівано обвалився

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на українському валютному ринку знову нагадує сюжет екшену, тільки з фінансовою тематикою.

Дивися повний текст Міжбанк: долар несподівано обвалився.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:50

Прямо таки неожиданно...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:03

Прямо таки рухнул...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 02:51

23 народных депутата и несколько олигархов покинули Украину xD
evaw_tarsh
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