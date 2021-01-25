Як глобальні податкові процеси впливають і будуть впливати на вироблення Україною національних «податкових рішень».
Дивися повний текст Коли податкова дізнається всю правду про закордонні рахунки українців.
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Додано: Нед 14 лют, 2021 14:07
Коли податкова дізнається всю правду про закордонні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли податкова дізнається всю правду про закордонні рахунки українців.
Додано: Нед 14 лют, 2021 14:07
чому людина, яка чесно заробила свої гроші, не може возити чи переводити їх по всьому світу, не залежно від суми
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