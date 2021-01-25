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Коли податкова дізнається
всю правду про закордонні...

Коли податкова дізнається всю правду про закордонні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 14:07

Коли податкова дізнається всю правду про закордонні...

Пропонуємо до обговорення:
Як глобальні податкові процеси впливають і будуть впливати на вироблення Україною національних «податкових рішень».

Дивися повний текст Коли податкова дізнається всю правду про закордонні рахунки українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 14:07

чому людина, яка чесно заробила свої гроші, не може возити чи переводити їх по всьому світу, не залежно від суми
ggl_inter
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