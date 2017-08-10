Акції від Правекс Банк

Зробіть свою подорож ще більш комфортною з Visa! Cкористайтеся безкоштовним сервісом Fast Track та проходьте аеропортові формальності швидше.
З цією послугою ви можете проходити контроль авіаційної безпеки і паспортний контроль на пріоритетній основі в новому аеропорту Стамбула (IST) у Туреччині.
Послуга доступна власникам карток Visa Platinum від ПРАВЕКС БАНКу – 2 рази на рік. Щоб скористатися сервісом, зайдіть до чат-боту Visa Ukraine, меню Visa Travel і натисніть кнопку “FastTrack in Istanbul”. Ви отримаєте PDF-файл із QR-кодом для користування Fast Track. Пропозиція діє на внутрішні та міжнародні перельоти. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... kartka-431
Щоб отримати необхідну інфомацію, натисніть кнопку «Перевірити доступність послуги» і побачите кількість доступних сервісів.
Натиснувши «Замовити» буде списана одна з 4х послуг.
5. Ми автоматизували замовлення послуги тести COVID і клієнти зможуть замовити її через чат-бот самостійно обравши місце і час.
Для цього оберіть місто, район і зручну лабораторію з переліку. Вам надійде SMS-повідомлення, і ви зможете поспілкуватися безпосередньо зі спеціалістами клініки.
Що далі? Настуний етап заплановано на осінь 2021. Ми плануємо вивести Послугу COVID тести з пакету Телемедицина і перевести його в категорію Travel. Це дозволить зосередити увагу на медичній складовій сервісу. Ми плануємо додати нові медичні опціі в пакет. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... sina-2-430
Спекотного літнього вихідного в Києві обов'язково варто вибратися на воду, на простір Дніпра. Насолоджуватися річковою прохолодою, неймовірними краєвидами та слухати чарівні історії від гідів спільноти "Інтересний Київ" про минуле й теперішнє міста, про його поетів і художників, легендарних героїв і легендарних коханців.
Як скористатися пропозицією:
накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard; обмінюйте бали на участь в акції; отримайте 1 із 100 запрошень для двох на річкову екскурсію вздовж київських берегів. Запрошення гарантовано отримають учасники, які обміняли найбільшу кількість балів.
Зареєструвавшись у програмі Mastercard Більше, ви отримуєте бали за розрахунки карткою і можете обмінювати їх на знижки й бонуси в магазинах і сервісах та долучатися до нових акцій від Mastercard і ПРАВЕКС БАНКу.
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