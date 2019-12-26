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Порошенко викупив телеканал
«Прямий» у Макеєнка

Порошенко викупив телеканал «Прямий» у Макеєнка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:14

Порошенко викупив телеканал «Прямий» у Макеєнка

Пропонуємо до обговорення:
Про це екс-президент повідомив в ефірі "Прямого".

Дивися повний текст Порошенко викупив телеканал «Прямий» у Макеєнка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:14

Петя вышел из"тени".
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:27

  17-18 написав:Петя вышел из"тени".

Ну как вышел.
Переписал с одного офшора на другой. Ни "фунт", ни петя "нологов" не заплатили с этой сделки например. А зачем? :)
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