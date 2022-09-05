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Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:22
Пропонуємо до обговорення:
У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC викупив за 1 фунт місцеву "дочку" банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.
Дивися повний текст Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську \"дочку\" Silicon Valley Bank
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:22
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