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Банк за 1 фунт: HSBC викупив
британську "дочку" Silicon...

Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:22

Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon...

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC викупив за 1 фунт місцеву "дочку" банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.

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Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську \"дочку\" Silicon Valley Bank
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:22

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