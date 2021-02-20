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В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лют, 2021 11:24
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ прийняв вчора.
Дивися повний текст В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca
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Додано: Вів 23 лют, 2021 11:25
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Додано: Вів 23 лют, 2021 11:29
А экспертиза была проведена, инструкция переведена?
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