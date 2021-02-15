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Нацкомісія порівняла тарифи на воду в Європі, країнах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лют, 2021 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці НКРЕКП в Фейсбуці.
Дивися повний текст Нацкомісія порівняла тарифи на воду в Європі, країнах СНД і Україні
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Додано: Чет 25 лют, 2021 15:08
зарплату не пробували порівнювати?
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