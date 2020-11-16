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Артем Ковбель: революція
необанків. Міфи і реальність

Артем Ковбель: революція необанків. Міфи і реальність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 18:15

Артем Ковбель: революція необанків. Міфи і реальність

Пропонуємо до обговорення:
Шум навколо необанків або, як їх ще називають, challenger банків набирає обертів.

Дивися повний текст Артем Ковбель: революція необанків. Міфи і реальність.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 18:15

"Наприклад, в 2019 році виручка фінтех-стартапу Revolut зросла втричі, але при цьому і витрати зросли в три рази ... Переважна більшість необанків ще не вийшли на точку беззбитковості і потребують зовнішнього інвестування. У Європі, наприклад, таких немає"
А как товарищ "старший партнер Vigilant Forensic Boutique, аудитор" и т.д. свою позицию согласовывает с хотя бы записью на страничке википедии по тому же Revolut? "In November 2020, Revolut became profitable"
Кстати, Revolut продолжает активно набирать украинских программистов и предлагаемые ЗП не жлобские. Не очень-то похожа на компанию с финансовыми проблемами.
moveton
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