Шум навколо необанків або, як їх ще називають, challenger банків набирає обертів.
Дивися повний текст Артем Ковбель: революція необанків. Міфи і реальність.
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Додано: П'ят 26 лют, 2021 18:15
Артем Ковбель: революція необанків. Міфи і реальність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Артем Ковбель: революція необанків. Міфи і реальність.
Додано: П'ят 26 лют, 2021 18:15
"Наприклад, в 2019 році виручка фінтех-стартапу Revolut зросла втричі, але при цьому і витрати зросли в три рази ... Переважна більшість необанків ще не вийшли на точку беззбитковості і потребують зовнішнього інвестування. У Європі, наприклад, таких немає"
А как товарищ "старший партнер Vigilant Forensic Boutique, аудитор" и т.д. свою позицию согласовывает с хотя бы записью на
Кстати, Revolut продолжает активно набирать украинских программистов и предлагаемые ЗП не жлобские. Не очень-то похожа на компанию с финансовыми проблемами.
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