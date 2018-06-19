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Finance.ua: Когда страховая
компания может потребовать у...

Finance.ua: Когда страховая компания может потребовать у...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Суб 27 лют, 2021 13:56

Finance.ua: Когда страховая компания может потребовать у...

Пропонуємо до обговорення:
Регрессный иск в автостраховании: что это такое, и как уберечься
Автовладельцы часто убеждены, что, заключив договор ОСАГО, они защищены от оплаты ущерба в случае ДТП. Мол, все покроет страховая компания. Но бывают ситуации, когда страховщики приходят, чтобы вернуть потери. Это называется «право регрессного иска» и закреплено законодательно.

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