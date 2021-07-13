Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів третім

Спасибо за ссылку, почитал форум.

Wi-Fi модуль в телефоне и GSM модуль сим карты никак не связаны ни технически, ни программно. Wi-Fi также не имеет доступа к программам, которые установлены на телефоне. Потому я могу с уверенностью сказать, что Wi-Fi никаким образом не сможет узнать ваш номер телефона, если вы сами его не введете.



А вот мобильный оператор имеет доступ к вашему номеру телефона и знает ваше местоположение. Оператору не нужен GPS чтобы знать где вы находитесь, ведь используя триангуляцию между базовыми станциями можно определить ваше точное местоположение. К тому же, у многих операторов есть такие услуги, как триггерные рассылки клиентам по различным событиям (например, находился в обозначенной зоне более Х минут и тд).



Банки также знают наши номера телефонов (не только тот, на который открыт счет) и знают нашу историю покупок. Следовательно, могут сотрудничать с различными компаниями и передавать им события "клиент с номером телефона ХХХ совершил покупку в магазине ХХХ по адресу ХХХ". Это может служить триггером для построения дальнейшей коммуникации с человеком.



Ну и последнее что хотел сказать - мы никогда не собирали номера телефонов для Евы, у нас был реализован проект связанный с обычным показом рекламы при подключении к Wi-Fi.



С уважением,"