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Vodafon передає данні про
пересування своїх абонентів третім

Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів третім
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 14:47

  vitaliy_berdinskikh написав:Я дочитал что у автора не Приват, как я подумал, а Моно. Тоесть Водафон лишен возможности ориентироваться на соответствующие СМС так как в Моно уведопления об оплате ходят пушами. Водафон никак не мог узнать о факте оплаты. Знать могла только Ева. К слову Ева ж партнёр Моно? Так может Моно и слил телефон клиента партнёру?

да -моно карта, но она привязана к другому личному номеру водафон :roll: ( на который звонок не поступал)
да эти два номера "живут" рядом , в разных телефонах, даже пополнений рабочего номера не было с мони, так как работодатель\юр лицо платит.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:25

  yama написав:да эти два номера "живут" рядом , в разных телефонах, даже пополнений рабочего номера не было с мони, так как работодатель\юр лицо платит.


если у вас приложение мони на этом смартфоне установлено, то моня знает оба ваших номера
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:17

  Амвросий написав:
  yama написав:да эти два номера "живут" рядом , в разных телефонах, даже пополнений рабочего номера не было с мони, так как работодатель\юр лицо платит.


если у вас приложение мони на этом смартфоне установлено, то моня знает оба ваших номера

1) сейчас проверил в смарфоне Андроид разрешение приложения Моно - ему запрещен доступ кокнтактам в смарфоне
2) даже если моно знает все номера телефонов из моей записной ( их там несколько сотен) откуда моно знает какой номер был активным во время покупки в магазине ?

еще раз приложение монобанка связано с другим номером ( в другмо смарфоне) на который звонок не поступал, а в записной книжке 200+ номеров телефонов , как отследить какие из них включены в этот момент оплаты моно картой?

В целом если бы не привязка МОНО к другому номеру в другом смарфоне версия очень правдоподобная и уже возникают вопросы к МОно :evil: :twisted:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 17:22

Re: Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів тр

https://marketplace.terrasoft.ua/sites/ ... al-rus.pdf
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:23

Re: Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів тр

Плотно пообщался с представителем компании https://conectiko.com/

вот его ответ ( если коротко то клятвенно утверждает что они такого сделать не могут и пинает на Vodafon )

Спасибо за ссылку, почитал форум.
Wi-Fi модуль в телефоне и GSM модуль сим карты никак не связаны ни технически, ни программно. Wi-Fi также не имеет доступа к программам, которые установлены на телефоне. Потому я могу с уверенностью сказать, что Wi-Fi никаким образом не сможет узнать ваш номер телефона, если вы сами его не введете.

А вот мобильный оператор имеет доступ к вашему номеру телефона и знает ваше местоположение. Оператору не нужен GPS чтобы знать где вы находитесь, ведь используя триангуляцию между базовыми станциями можно определить ваше точное местоположение. К тому же, у многих операторов есть такие услуги, как триггерные рассылки клиентам по различным событиям (например, находился в обозначенной зоне более Х минут и тд).

Банки также знают наши номера телефонов (не только тот, на который открыт счет) и знают нашу историю покупок. Следовательно, могут сотрудничать с различными компаниями и передавать им события "клиент с номером телефона ХХХ совершил покупку в магазине ХХХ по адресу ХХХ". Это может служить триггером для построения дальнейшей коммуникации с человеком.

Ну и последнее что хотел сказать - мы никогда не собирали номера телефонов для Евы, у нас был реализован проект связанный с обычным показом рекламы при подключении к Wi-Fi.

С уважением,"



по выделенному ИМХО не мог Банк знать о сущестововани в моем пользовании этого номера никак и никогда этот номер не светился Монобанку ​​​​
Еще раз я на 99% уверен что это vodafon
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 12:16

yama доброго дня! Хочемо відзначити, що дані наших клієнтів захищені і нікуди не передаються. Це закрита інформація.
Vodafone_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:17

  Vodafone_UA написав:yama доброго дня! Хочемо відзначити, що дані наших клієнтів захищені і нікуди не передаються. Це закрита інформація.

тоді прошу пояснити як це сталося ?
Чому дзвінок не пролунав на номер Київстара який був у тому ж смартфоні ?
прошу технічне пояснення
================================================
просто пример ниже
https://habr.com/ru/company/domclick/blog/561774/
SMS-шлюз. Финтех просто генерирует SMS с поздравлением c одобрением кредита, и bingo! — идут звонки от других банков на номера абонентов того самого сотового оператора, с кем у финтеха есть договор на проверку на спам. Звонки от уважаемых банков. Интересно.

у меня точно так же у Водафона после зачисления на карту банка и смс информирования о зачислении денег через пару минут приходят смс от фоктстрот и так далее о акциях и кредитах :roll:
yama
 
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