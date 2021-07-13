Vodafon передає данні про пересування своїх абонентів третім

vitaliy_berdinskikh написав:Я дочитал что у автора не Приват, как я подумал, а Моно. Тоесть Водафон лишен возможности ориентироваться на соответствующие СМС так как в Моно уведопления об оплате ходят пушами. Водафон никак не мог узнать о факте оплаты. Знать могла только Ева. К слову Ева ж партнёр Моно? Так может Моно и слил телефон клиента партнёру?
да -моно карта, но она привязана к другому личному номеру водафон ( на который звонок не поступал) да эти два номера "живут" рядом , в разных телефонах, даже пополнений рабочего номера не было с мони, так как работодатель\юр лицо платит.
yama написав:да эти два номера "живут" рядом , в разных телефонах, даже пополнений рабочего номера не было с мони, так как работодатель\юр лицо платит.
если у вас приложение мони на этом смартфоне установлено, то моня знает оба ваших номера
1) сейчас проверил в смарфоне Андроид разрешение приложения Моно - ему запрещен доступ кокнтактам в смарфоне 2) даже если моно знает все номера телефонов из моей записной ( их там несколько сотен) откуда моно знает какой номер был активным во время покупки в магазине ?
еще раз приложение монобанка связано с другим номером ( в другмо смарфоне) на который звонок не поступал, а в записной книжке 200+ номеров телефонов , как отследить какие из них включены в этот момент оплаты моно картой?
В целом если бы не привязка МОНО к другому номеру в другом смарфоне версия очень правдоподобная и уже возникают вопросы к МОно
вот его ответ ( если коротко то клятвенно утверждает что они такого сделать не могут и пинает на Vodafon )
Спасибо за ссылку, почитал форум. Wi-Fi модуль в телефоне и GSM модуль сим карты никак не связаны ни технически, ни программно. Wi-Fi также не имеет доступа к программам, которые установлены на телефоне. Потому я могу с уверенностью сказать, что Wi-Fi никаким образом не сможет узнать ваш номер телефона, если вы сами его не введете.
А вот мобильный оператор имеет доступ к вашему номеру телефона и знает ваше местоположение. Оператору не нужен GPS чтобы знать где вы находитесь, ведь используя триангуляцию между базовыми станциями можно определить ваше точное местоположение. К тому же, у многих операторов есть такие услуги, как триггерные рассылки клиентам по различным событиям (например, находился в обозначенной зоне более Х минут и тд).
Банки также знают наши номера телефонов (не только тот, на который открыт счет) и знают нашу историю покупок. Следовательно, могут сотрудничать с различными компаниями и передавать им события "клиент с номером телефона ХХХ совершил покупку в магазине ХХХ по адресу ХХХ". Это может служить триггером для построения дальнейшей коммуникации с человеком.
Ну и последнее что хотел сказать - мы никогда не собирали номера телефонов для Евы, у нас был реализован проект связанный с обычным показом рекламы при подключении к Wi-Fi.
С уважением,"
по выделенному ИМХО не мог Банк знать о сущестововани в моем пользовании этого номера никак и никогда этот номер не светился Монобанку Еще раз я на 99% уверен что это vodafon
Vodafone_UA написав:yama доброго дня! Хочемо відзначити, що дані наших клієнтів захищені і нікуди не передаються. Це закрита інформація.
тоді прошу пояснити як це сталося ? Чому дзвінок не пролунав на номер Київстара який був у тому ж смартфоні ? прошу технічне пояснення ================================================ просто пример ниже https://habr.com/ru/company/domclick/blog/561774/
SMS-шлюз. Финтех просто генерирует SMS с поздравлением c одобрением кредита, и bingo! — идут звонки от других банков на номера абонентов того самого сотового оператора, с кем у финтеха есть договор на проверку на спам. Звонки от уважаемых банков. Интересно.
у меня точно так же у Водафона после зачисления на карту банка и смс информирования о зачислении денег через пару минут приходят смс от фоктстрот и так далее о акциях и кредитах