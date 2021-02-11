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Шахраї зі «служби безпеки»
monobank змусили жінку...

Шахраї зі «служби безпеки» monobank змусили жінку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 22:56

Шахраї зі «служби безпеки» monobank змусили жінку...

Пропонуємо до обговорення:
Користувачка ОЛХ розмістила оголошення про продаж парфумерії. Як це нерідко буває з продавцями на цьому майданчику, побоюючись шахраїв і недобросовісних покупців, вона вимагала від клієнтів передоплату за свій товар.

Дивися повний текст Шахраї зі «служби безпеки» monobank змусили жінку добровільно віддати їм 94 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 23:03

Re: Шахраї зі «служби безпеки» monobank змусили жінку...

побоюючись шахраїв і недобросовісних покупців, вона вимагала від клієнтів передоплату за свій товар.

Как раз мошеники именно так обычно и делают.

Жінка, яка забула про те, що потрібно з обережністю ставитися до підозрілиї посилань, які пересилають через месенджери для оплати, ввела дані картки для зарахування передоплати на фішинговому сайті.
...
Оскільки сума на рахунку жінки була чималою, вона була готова на будь-які маніпуляції з її банківськими рахунками, щоб зберегти гроші.


Шедевр.

Дивно, але в цей момент шахраї не списали з неї ніяких грошей.

Не удивительно если бы автор текст хоть немного был в курсе того как проводятся платежи с карт в 2021 году.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • А мені горить! Ссилочка https://monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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