Шахраї зі «служби безпеки» monobank змусили жінку...

побоюючись шахраїв і недобросовісних покупців, вона вимагала від клієнтів передоплату за свій товар.
Как раз мошеники именно так обычно и делают.
Жінка, яка забула про те, що потрібно з обережністю ставитися до підозрілиї посилань, які пересилають через месенджери для оплати, ввела дані картки для зарахування передоплати на фішинговому сайті.
...
Оскільки сума на рахунку жінки була чималою, вона була готова на будь-які маніпуляції з її банківськими рахунками, щоб зберегти гроші.
Шедевр.
Дивно, але в цей момент шахраї не списали з неї ніяких грошей.
Не удивительно если бы автор текст хоть немного был в курсе того как проводятся платежи с карт в 2021 году.