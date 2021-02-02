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Центренерго обмежило постачання
електроенергії для...

Центренерго обмежило постачання електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 17:24

Центренерго обмежило постачання електроенергії для...

Пропонуємо до обговорення:
Центренерго у п’ятеро знижує обсяг постачання електроенергії компанії Юнайтед Енерджі через наявність протермінованої заборгованості.

Дивися повний текст Центренерго обмежило постачання електроенергії для компанії Коломойського.
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