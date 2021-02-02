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Центренерго обмежило постачання електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Центренерго у п’ятеро знижує обсяг постачання електроенергії компанії Юнайтед Енерджі через наявність протермінованої заборгованості.
Дивися повний текст Центренерго обмежило постачання електроенергії для компанії Коломойського
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Додано: Сер 03 бер, 2021 17:24
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