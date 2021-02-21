RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сергій Сароян: Депозити в
Україні. Чи варта шкурка...

Сергій Сароян: Депозити в Україні. Чи варта шкурка...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 20:47

Сергій Сароян: Депозити в Україні. Чи варта шкурка...

Пропонуємо до обговорення:
Карантинні обмеження в сукупності із збільшеною невизначеністю змусили людей більше заощаджувати.

Дивися повний текст Сергій Сароян: Депозити в Україні. Чи варта шкурка вичинки в 2021 році?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 20:47

Самое надежное - уехать с Украины в надежную страну.
agcsc
 
Повідомлень: 413
З нами з: 01.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 20:58

  agcsc написав:Самое надежное - уехать с Украины в надежную страну.

Отличное резюме.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10551
З нами з: 03.11.08
Подякував: 803 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], warlamp і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Навіщо в Україні потрібна «нульова» декларація - думка... 1, 2
R2 » Сер 03 бер, 2021 14:05
13 529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 20:08
Kudrjavuy
В Україні буде працювати платіжна система Stripe - Федоров
R2 » Сер 03 бер, 2021 18:04
2 53
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 19:17
2idisk
В Україні поширюють фальшиві гроші, які неможливо розпізнати 1, 2, 3
R2 » Нед 21 лют, 2021 21:39
26 2065
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 18:33
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (787)
03.03.2021 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.