Карантинні обмеження в сукупності із збільшеною невизначеністю змусили людей більше заощаджувати.
Дивися повний текст Сергій Сароян: Депозити в Україні. Чи варта шкурка вичинки в 2021 році?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 бер, 2021 20:47
Сергій Сароян: Депозити в Україні. Чи варта шкурка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сергій Сароян: Депозити в Україні. Чи варта шкурка вичинки в 2021 році?.
Додано: Сер 03 бер, 2021 20:58
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|