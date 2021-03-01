Тариф на електроенергію для населення у квітні, скоріш за все, залишиться 1,68 грн за кВТ-год.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, яким буде тариф на електроенергію для населення з 1 квітня.
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Додано: Чет 04 бер, 2021 14:55
Шмигаль розповів, яким буде тариф на електроенергію для...
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Дивися повний текст Шмигаль розповів, яким буде тариф на електроенергію для населення з 1 квітня.
Додано: Чет 04 бер, 2021 15:34
А что с ним? Он жестко привязан к базовому дневному, коэффициентами 0,5 и 0,4. Подымут первый, вырастет и ночной.
Двухзонные тарифы:
В ночной период с 23:00 до 7:00 действует тариф 0,84 копейки;
В остальные часы действует стандартный тариф – 1,68 гривны.
Трехзонные тарифы:
В пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф – 2,52 гривны за киловатт-час.
В обычные часы (с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00) действует обычный тариф – 1,68 гривны;
Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 гривны.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 04 бер, 2021 15:45
С ним то, что "постановы" вводившие "ночной тариф" отменили. Чем многие местечковые облэнерго поспешили воспользоваться -- отменив ночной тариф. Что забавно -- "клятый монополист-алегарх и эксплуататор ахметка" (tm) -- не отменил
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