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Шмигаль розповів, яким буде
тариф на електроенергію для...

Шмигаль розповів, яким буде тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:55

Шмигаль розповів, яким буде тариф на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на електроенергію для населення у квітні, скоріш за все, залишиться 1,68 грн за кВТ-год.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, яким буде тариф на електроенергію для населення з 1 квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 14:55

А що з нічним тарифом?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 15:34

  Rainbow написав:А що з нічним тарифом?

А что с ним? Он жестко привязан к базовому дневному, коэффициентами 0,5 и 0,4. Подымут первый, вырастет и ночной.
Двухзонные тарифы:

В ночной период с 23:00 до 7:00 действует тариф 0,84 копейки;
В остальные часы действует стандартный тариф – 1,68 гривны.

Трехзонные тарифы:

В пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф – 2,52 гривны за киловатт-час.
В обычные часы (с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00) действует обычный тариф – 1,68 гривны;
Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 гривны.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 15:45

  EKO написав:
  Rainbow написав:А що з нічним тарифом?

А что с ним? Он жестко привязан к базовому дневному, коэффициентами 0,5 и 0,4. Подымут первый, вырастет и ночной.
...

С ним то, что "постановы" вводившие "ночной тариф" отменили. Чем многие местечковые облэнерго поспешили воспользоваться -- отменив ночной тариф. Что забавно -- "клятый монополист-алегарх и эксплуататор ахметка" (tm) -- не отменил :lol:
_hunter
 
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