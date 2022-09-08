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Finance.ua: Розмитнення «єврономерів» на власному досвіді
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Як не стати жертвою шахраїв
Ще 18 лютого Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкти № 4643-д й № 4644-д щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Ці ініціативи знову актуалізували болючу для України тему з «єврономерами», а з нею заворушилися й шахраї.
Дивися повний текст Розмитнення «єврономерів» на власному досвіді
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D2
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:46
Ми всі вже стали жертвами шахраїв, які хочуть і ПДВ і акциз і ПФ.
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Rainbow
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 21:04
а хазяїни авторозборок бувають ще тими специфічними людцями...
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nighthawk5
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Додано: Вів 09 бер, 2021 11:05
Садить нужно и запрещать ,пользоваться в Украине авто с иностранной регистрацией
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laa1999
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Додано: Сер 10 бер, 2021 21:16
laa1999 написав:
Садить нужно и запрещать ,пользоваться в Украине авто с иностранной регистрацией
Не говорите "садить" - говорите "содить" и никогда, слышите, НИКОГДА не употребляйте слово "сажать".
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Dear_Sir
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Додано: Чет 11 бер, 2021 00:11
laa1999 написав:
Садить нужно и запрещать ,пользоваться в Украине авто с иностранной регистрацией
совок детектед.
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unicdima
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:18
С кожним авто практично сюрпризи при знятті з обліку у Польщі,зняти може дистанційно але там затрат багато опит з прошлого розмитнення,там поляки не дуже розмовляють з нашими добре коли звертаешся до них
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wrr625
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:43
Статья хорошая. Нужно все делать очень подумав, не спеша и все проверяя!
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didzuha
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Додано: Вів 11 лип, 2023 13:30
Смысла обращаться в конторы вобще не вижу! Оформили все сами без проблем (Испания).
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bo4evar
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