Про це Денис Шмигаль розповів під час прес-конференції щодо року роботи уряду.
Дивися повний текст Карантин в Україні: Шмигаль пояснив, чому не закрили «Буковель».
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:06
Карантин в Україні: Шмигаль пояснив, чому не закрили...
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Дивися повний текст Карантин в Україні: Шмигаль пояснив, чому не закрили «Буковель».
Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:06
Главный вопрос - почему Буковель не был закрыт, когда вся страна была на лок-дауне? Это какое-то привилегированное предприятие? А результат этого мы видим - резкий скачок заболеваемости в западной части Украины.
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