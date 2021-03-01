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Карантин в Україні: Шмигаль
пояснив, чому не закрили...

Карантин в Україні: Шмигаль пояснив, чому не закрили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:06

Карантин в Україні: Шмигаль пояснив, чому не закрили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Денис Шмигаль розповів під час прес-конференції щодо року роботи уряду.

Дивися повний текст Карантин в Україні: Шмигаль пояснив, чому не закрили «Буковель».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 12:06

Главный вопрос - почему Буковель не был закрыт, когда вся страна была на лок-дауне? Это какое-то привилегированное предприятие? А результат этого мы видим - резкий скачок заболеваемости в западной части Украины.
simku01
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