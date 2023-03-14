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Finance.ua: «Стати, як повітря»: що вміє, та як...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 09 бер, 2021 12:39
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року, NovaPay обіймала 46% ринку грошових переказів у межах України
Рік 2018. На вітчизняному ринку з’являється нова платіжна система – NovaPay. Однойменна компанія – частина Нової пошти.
Вже не вперше NovaPay – лідер серед усіх систем переказу коштів в Україні, створених небанківськими установами. Минулого року вона отримала статус міжнародної платіжної системи.
Дивися повний текст «Стати, як повітря»: що вміє, та як завойовує ринок NovaPay від Нової пошти
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D2
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Додано: Вів 09 бер, 2021 12:39
Лучше бы сделали как алиэкспрес, чтобы шли оплаты хотя бы как маркетплейсы, а не как переводы со скрытыми комиссиями для клиентов при оплате кредитными. Сравнивают себя с алиэкспресом, а по сути это система переводов между физ лицами, а не оплат.
И сама оплата из приложения новойпочты стремно происходит, если не успеешь кликнуть на оплату картой оно пытается сразу с кошелька мастера списать с карты по умолчанию. Вообще как-то странно успел нажать отмену, но уже и лукап код пришел с блокировкой. Странная система.
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ol_zy
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Додано: Чет 11 бер, 2021 15:21
Похоже - это худшая система из возможных. Уже поступают сообщения, что даже при оплате услуг новой почты через их приложение (онлайн) происходит перевод с попаданием на комиссию за кредитные средства и никаких кэшбэков теперь...(на ветке идеи-банка ведем обсуждение)
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ol_zy
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Додано: Нед 14 бер, 2021 01:18
ol_zy написав:
Похоже - это худшая система из возможных. Уже поступают сообщения, что даже при оплате услуг новой почты через их приложение (онлайн) происходит перевод с попаданием на комиссию за кредитные средства и никаких кэшбэков теперь...(на ветке идеи-банка ведем обсуждение)
Нет, все таки, оплата за доставку идет с МСС 8999 (хорошо что на О-банке добавили МСС) и идет как оплата за услугу, т.е. без комиссии.
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ol_zy
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Додано: Вів 21 бер, 2023 08:53
Этот NovaPay вообще не работает уже с прошлого года, уже давно оплачиваю по месту на Новой Почте и напрямую на карту продавца. Наверное загнулся сервис, раз не прогружается ни с 8 разных телефонов, ни с 5 разных ПК на которых пробовал.
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fatadarata1987
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