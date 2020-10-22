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Finance.ua: Сколько вы реально
получите по ОСАГО в...

Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 23:24

Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

Пропонуємо до обговорення:
Как рассчитать износ по ОСАГО
Вы попали в ДПТ. Пришло время работать со страховщиками по обязательному полису ОСАГО. Зачастую выплаты страховых компаний оказываются меньше, чем реальный ущерб автомобиля или затраты на лечение потерпевшего.

Разбираемся, что означает показатель физического износа по ОСАГО и как он влияет на размер компенсации.

Дивися повний текст Сколько вы реально получите по ОСАГО в случае ДТП
D2
 
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