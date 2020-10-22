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Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 23:24
Пропонуємо до обговорення:
Как рассчитать износ по ОСАГО
Вы попали в ДПТ. Пришло время работать со страховщиками по обязательному полису ОСАГО. Зачастую выплаты страховых компаний оказываются меньше, чем реальный ущерб автомобиля или затраты на лечение потерпевшего.
Разбираемся, что означает показатель физического износа по ОСАГО и как он влияет на размер компенсации.
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