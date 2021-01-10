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Безнадійним позичальникам дадуть
шанс: частину боргу спишуть

Безнадійним позичальникам дадуть шанс: частину боргу спишуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 20:14

Безнадійним позичальникам дадуть шанс: частину боргу спишуть

Пропонуємо до обговорення:
Борги реструктуризують, в деяких випадках спишуть.

Дивися повний текст Безнадійним позичальникам дадуть шанс: частину боргу спишуть.
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