Борги реструктуризують, в деяких випадках спишуть.
Дивися повний текст Безнадійним позичальникам дадуть шанс: частину боргу спишуть.
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Додано: Пон 15 бер, 2021 20:14
Безнадійним позичальникам дадуть шанс: частину боргу спишуть
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Дивися повний текст Безнадійним позичальникам дадуть шанс: частину боргу спишуть.
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