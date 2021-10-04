Інфляція в Україні вже досягла 7,5%.
Дивися повний текст Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 22:13
Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість.
Додано: Вів 16 бер, 2021 22:16
Будет тока Дорожать..
В валюте лучше покажите динамику цен и окупаемость аренды.
Ах да, возможны локдауны и красные зоны. А с текущим уровнем вакцинации и скандалами с вакцина эта вакханалия продлится ещё пару лет.
Удачи с человейниками!
Додано: Сер 17 бер, 2021 18:06
Re: Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість
Выгодно, не в Украине.
Додано: Сер 17 бер, 2021 21:29
Кількість введеного в експлуатацію житла щороку збільшується, кількість населення України зменшується. З якого це бодуна буде дорожчати?
Додано: Вів 27 лип, 2021 05:11
«А через 5−7 років буде ще дорожче коштувати, що б не сталося», — говорить Несміянов."
"при купівлі квадратний метр тут коштував 635 доларів"
-- если мне не изменяет память кв.м в Киеве больше $2500 стоил 10 лет назад. Это когда я последний раз интересовался. Кто-то говорит ерунду как Троцкий. В 4 раза всё получается обвалилось.
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:13
Количество квартир станет больше чем людей, поэтому 80%(шлака) упадет, а 20%(ликвидной) вырастет.
Комплексы типа Медового - шлак
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:45
Кжется становится не выгодно, по необходимости купил квартиру в -
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