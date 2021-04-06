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Покупка лекарств: как
сэкономить деньги, время и нервы

Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:01

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Иногда, бывает даже вот так. Причем на старом сайте АНЦ цена выше чем на новом сайте АНЦ.

Зображення
Зображення

Сейчас на новом сайте АНЦ уже подняли цену (но все равно сейчас выгодней делать заказ на сайте АНЦ чем через Таблетки), скрин из вчерашнего заказа.

Даже если брать самую низкую цену в Киеве на Таблетках на тот момент, все равно на новом сайте АНЦ было дешевле.
Так шо перед заказом на Таблетках, смотрите цену на сайте самой аптеки, причем у АНЦ их два: anc.net.ua и aptekanizkihcen.ua
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 02:49

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

В Лики24 реферальная программа до 30.04.21.

Если кому надо 80 грн на счет, то можете зарегиться, например, по ссылке https://liki24.com/uk/register/?r=5nvcckicc8l0&v=2
И плюс промокод LikiQ на 20 грн на доставку.

Если в апреле оплатить это Форвардом или Моно (даже кредитными!), то еще КБ 7% грязными.

При заказе 300-400 грн с доставкой Укрпоштой в отделение может запросто быть лучше "таблеток".
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:32

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Aktus написав:В Лики24...


Ну, согласен, удобненько, но только на один раз, т.к. цены без 80 Велком бонусов очень завышены.
На мой заказ со всеми промокодами и доставкой получилось только на 1 грн дороже, чем через Таблетки, но тут доставят под дом и не нужно ходить по 3 аптекам, потому что не все препараты есть в одной аптеке. Ну и +7 кешбека, против 4 в моно за свои.
Рекомендую как вариант на первый заказ.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:21

Поделюсь своими лайфхаками

1. Лики24 есть промокод на бесплатную доставку от Мегого. Регаемся у них на сайте, набираем на пару минут нужное количество бонусов и меняем на промокод Лики24. При этом не нужно быть пользователем Мегого.

2. В аптеке24 появилась программа лояльности за отзывы https://www.apteka24.ua/morkovki/

3. Разве фарм компании имеют ряд социальных программ со скидками на ряд препаратов. Получать их можно имея специальные карты. Почитать и посмотреть список препаратов можно, например, вот тут https://www.apteka24.ua/social/

4. Если вы принимаете лекарство на постоянной основе и оно не входит в список доступни ликы, то вы все равно можете получить скидку на покупку этих лекарств. Для этого обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы он выписал вам рецепт на скидку.

5. Из личного опыта Таблетки и Бажаемо здоровья самые доступные цены на медикаменты.

6. Кешбек от Гриваси и купон от Мегого делают Лики24 весьма удобными и выгодными, особенно, если нужно доставить лекарства в больницу

7. Карта Пудра наше все

Все отработано на себе, так как мама последние годы с инвалидность 1 группы и завсегдатай больниц
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:13

Искатель о, я тоже пользуюсь tabletki - подешевле чем liki пока что)
j12345
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:47

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

  zinchenko_darya написав:Кешбек от Гриваси

По какой ставке они окешбечивают Лики24 в случае онлайн-оплаты доставки в отделение НП/Укрпошты?

Оплачене замовлення з доставкою 2.2%
или
Оплачене замовлення самовивіз 0.69%
Aktus
 
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  #<12345
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