30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...
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panzershreck1921 написав:moveton - проблема в большинстве случаев не в бедности (низком уровне дохода), а в отсутствии мозга и нежелании жить "по средствАм", хотя-бы минимально планируя свои расходы (с учетом доходов). Как правильно тут сказал герр andretar, многие люди с доходами в разы выше среднего тоже живут от зарплаты до зарплаты... Я лично знаю несколько таких персонажей, которые при зряплате в районе 1000 евро регулярно бегают по знакомым, занимая до зарплаты 2-3-5 тысяч гривен. Бо всё уже всрал, а тут ВНЕЗАПНО нарисовались непредвиденные расходы (стоматолог, ремонт машины, разбил телефон и т.п.)
Можно на 1000 евро шиковать? Половина - на аренду жилья и коммуналку, остальное - на еду самую дешёвую. Какие машины и телефоны?
Вот вы как раз из примера выше.Имея 1000 евро зп на одного- спокойно можно снять квартиру, хорошо питаться качественной едой, позволять себе вино и красную рыбу. И при этом откладывать долларов 200-300 ежемесячно. Если жить чуть скромнее, но без особых ужиманий, то и машину купить не проблема нормальную б/у конечно, за несколько лет. И даже на однушку в Киеве насобирать реально лет за 6. Но конечно, если при 33000 грн снимать жилье за 16500 грн и прям вот никак никак нельзя жить не в трешке в новострое и питаться меньше, чем за 16500 грн в месяц, да ещё и "дешёвыми продуктами"- то, конечно, да. "Нихватаеникакдозп")))
На 1000 евро в месяц даже просто выживать уже достаточно проблематично, особенно, если эти деньги нужно распределять на несколько человек и нет своего жилья. Какие машины, квартиры и красная рыба? Можно вообще жить на улице или на вокзале, чтоб не платить за аренду. Грани минимально-допустимого уровня жизни у всех разные. Если себя во всём ограничивать, тратить по минимуму, то и не будет никакого стимула зарабатывать больше. Лично я - сторонник жизни сегодняшним днём. Если зарплата позволяет, почему бы не взять кредит на путешествие, или хотя бы на посещение ресторана, а после получения зарплаты вернуть? Как можно, получая зарплату выше средней, жить в нищете, копя деньги 6 лет на мифическую однушку, если можно прямо сейчас жить семьёй в трёшке? Пока остальные люди живут, ходят по ресторанам, ездят на моря, будешь накапливать бесчисленное к-во лет циферки на банковском счету, отказывая своей семье во всём. "зато своя". Лучше тогда уж сразу вешаться, чем работать за циферки на экране интернет-банкинга. Рабы хотя бы за еду работали
SMOKE написав:Вот вы как раз из примера выше.Имея 1000 евро зп на одного- спокойно можно снять квартиру, хорошо питаться качественной едой, позволять себе вино и красную рыбу. И при этом откладывать долларов 200-300 ежемесячно. Если жить чуть скромнее, но без особых ужиманий, то и машину купить не проблема нормальную б/у конечно, за несколько лет. И даже на однушку в Киеве насобирать реально лет за 6. Но конечно, если при 33000 грн снимать жилье за 16500 грн и прям вот никак никак нельзя жить не в трешке в новострое и питаться меньше, чем за 16500 грн в месяц, да ещё и "дешёвыми продуктами"- то, конечно, да. "Нихватаеникакдозп")))
На 1000 евро в месяц даже просто выживать уже достаточно проблематично, особенно, если эти деньги нужно распределять на несколько человек и нет своего жилья. Какие машины, квартиры и красная рыба? Можно вообще жить на улице или на вокзале, чтоб не платить за аренду. Грани минимально-допустимого уровня жизни у всех разные. Если себя во всём ограничивать, тратить по минимуму, то и не будет никакого стимула зарабатывать больше. Лично я - сторонник жизни сегодняшним днём. Если зарплата позволяет, почему бы не взять кредит на путешествие, или хотя бы на посещение ресторана, а после получения зарплаты вернуть? Как можно, получая зарплату выше средней, жить в нищете, копя деньги 6 лет на мифическую однушку, если можно прямо сейчас жить семьёй в трёшке? Пока остальные люди живут, ходят по ресторанам, ездят на моря, будешь накапливать бесчисленное к-во лет циферки на банковском счету, отказывая своей семье во всём. "зато своя". Лучше тогда уж сразу вешаться, чем работать за циферки на экране интернет-банкинга. Рабы хотя бы за еду работали
По посту как-то ощущение совсем юного возраста. Каждому свое. Можно сегодня все прогуливать, имея неплохой доход, и жить в трешке, а завтра резко под забором при отсутствии подушки безопасности, которую элементарно иметь при доходе выше среднего. Как по мне- лучше стабильно хорошо жить все время, чем шикарно сегодня и совсем хреново завтра по своим доходам и не смотреть, кто там куда ездит и что себе позволяет. Распальцовка дешевая никогда никого ни к чему хорошему не приводила. Вы вольны тратить заработанное как вам будет угодно. Только сказки про "выживание" на 1000 евро оставьте наивным простачкам.
panzershreck1921 написав:moveton - проблема в большинстве случаев не в бедности (низком уровне дохода), а в отсутствии мозга и нежелании жить "по средствАм", хотя-бы минимально планируя свои расходы (с учетом доходов). Как правильно тут сказал герр andretar, многие люди с доходами в разы выше среднего тоже живут от зарплаты до зарплаты... Я лично знаю несколько таких персонажей, которые при зряплате в районе 1000 евро регулярно бегают по знакомым, занимая до зарплаты 2-3-5 тысяч гривен. Бо всё уже всрал, а тут ВНЕЗАПНО нарисовались непредвиденные расходы (стоматолог, ремонт машины, разбил телефон и т.п.)
Можно на 1000 евро шиковать? Половина - на аренду жилья и коммуналку, остальное - на еду самую дешёвую. Какие машины и телефоны?
Вот вы как раз из примера выше.Имея 1000 евро зп на одного- спокойно можно снять квартиру, хорошо питаться качественной едой, позволять себе вино и красную рыбу. И при этом откладывать долларов 200-300 ежемесячно. Если жить чуть скромнее, но без особых ужиманий, то и машину купить не проблема нормальную б/у конечно, за несколько лет. И даже на однушку в Киеве насобирать реально лет за 6. Но конечно, если при 33000 грн снимать жилье за 16500 грн и прям вот никак никак нельзя жить не в трешке в новострое и питаться меньше, чем за 16500 грн в месяц, да ещё и "дешёвыми продуктами"- то, конечно, да. "Нихватаеникакдозп")))
Мой юнный друг(safonovstanislav):"Для жадности,не хватит и всего в мире сотворённого",Вы научитесь хотеть,то что имеете и тогда будете-иметь,того чего хотите!Само понятие ЭКОНОМИКА,состоит от слова-ЭКОНОМИТЬ.Нету в природе такого экономического понятия "зарабатывалка".Всегда в начале учитываются расходы,а от сюда отплясываем и по доходам.Вы никогда не наполните,какой либо объём водой,если оно как решето,это аксиома!И всегда будете осликом идущим за морковкой,которая привязана впереди него!