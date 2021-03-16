30% українських сімей не мають ніяких заощаджень...

Додано: Чет 25 бер, 2021 07:14

SMOKE написав: safonovstanislav написав: panzershreck1921 написав: moveton - проблема в большинстве случаев не в бедности (низком уровне дохода), а в отсутствии мозга и нежелании жить "по средствАм", хотя-бы минимально планируя свои расходы (с учетом доходов).

Как правильно тут сказал герр andretar, многие люди с доходами в разы выше среднего тоже живут от зарплаты до зарплаты... Я лично знаю несколько таких персонажей, которые при зряплате в районе 1000 евро регулярно бегают по знакомым, занимая до зарплаты 2-3-5 тысяч гривен. Бо всё уже всрал, а тут ВНЕЗАПНО нарисовались непредвиденные расходы (стоматолог, ремонт машины, разбил телефон и т.п.) moveton - проблема в большинстве случаев не в бедности (низком уровне дохода), а в отсутствии мозга и нежелании жить "по средствАм", хотя-бы минимально планируя свои расходы (с учетом доходов).Как правильно тут сказал герр andretar, многие люди с доходами в разы выше среднего тоже живут от зарплаты до зарплаты... Я лично знаю несколько таких персонажей, которые при зряплате в районе 1000 евро регулярно бегают по знакомым, занимая до зарплаты 2-3-5 тысяч гривен. Бо всё уже всрал, а тут ВНЕЗАПНО нарисовались непредвиденные расходы (стоматолог, ремонт машины, разбил телефон и т.п.)

Можно на 1000 евро шиковать? Половина - на аренду жилья и коммуналку, остальное - на еду самую дешёвую. Какие машины и телефоны? Можно на 1000 евро шиковать? Половина - на аренду жилья и коммуналку, остальное - на еду самую дешёвую. Какие машины и телефоны?

Вот вы как раз из примера выше.Имея 1000 евро зп на одного- спокойно можно снять квартиру, хорошо питаться качественной едой, позволять себе вино и красную рыбу. И при этом откладывать долларов 200-300 ежемесячно. Если жить чуть скромнее, но без особых ужиманий, то и машину купить не проблема нормальную б/у конечно, за несколько лет. И даже на однушку в Киеве насобирать реально лет за 6. Но конечно, если при 33000 грн снимать жилье за 16500 грн и прям вот никак никак нельзя жить не в трешке в новострое и питаться меньше, чем за 16500 грн в месяц, да ещё и "дешёвыми продуктами"- то, конечно, да. "Нихватаеникакдозп"))) Вот вы как раз из примера выше.Имея 1000 евро зп на одного- спокойно можно снять квартиру, хорошо питаться качественной едой, позволять себе вино и красную рыбу. И при этом откладывать долларов 200-300 ежемесячно. Если жить чуть скромнее, но без особых ужиманий, то и машину купить не проблема нормальную б/у конечно, за несколько лет. И даже на однушку в Киеве насобирать реально лет за 6. Но конечно, если при 33000 грн снимать жилье за 16500 грн и прям вот никак никак нельзя жить не в трешке в новострое и питаться меньше, чем за 16500 грн в месяц, да ещё и "дешёвыми продуктами"- то, конечно, да. "Нихватаеникакдозп")))

На 1000 евро в месяц даже просто выживать уже достаточно проблематично, особенно, если эти деньги нужно распределять на несколько человек и нет своего жилья. Какие машины, квартиры и красная рыба?Можно вообще жить на улице или на вокзале, чтоб не платить за аренду. Грани минимально-допустимого уровня жизни у всех разные.Если себя во всём ограничивать, тратить по минимуму, то и не будет никакого стимула зарабатывать больше.Лично я - сторонник жизни сегодняшним днём. Если зарплата позволяет, почему бы не взять кредит на путешествие, или хотя бы на посещение ресторана, а после получения зарплаты вернуть? Как можно, получая зарплату выше средней, жить в нищете, копя деньги 6 лет на мифическую однушку, если можно прямо сейчас жить семьёй в трёшке?Пока остальные люди живут, ходят по ресторанам, ездят на моря, будешь накапливать бесчисленное к-во лет циферки на банковском счету, отказывая своей семье во всём. "зато своя". Лучше тогда уж сразу вешаться, чем работать за циферки на экране интернет-банкинга. Рабы хотя бы за еду работали