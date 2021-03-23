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Венедиктова задекларувала
майже 900 тисяч гривень...

Венедиктова задекларувала майже 900 тисяч гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 16:42

Венедиктова задекларувала майже 900 тисяч гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідна декларація опублікована на сайті НАПКА.

Дивися повний текст Венедиктова задекларувала майже 900 тисяч гривень зарплати за минулий рік.
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