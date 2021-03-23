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У Держстаті розповіли, на
що минулого року українці...

У Держстаті розповіли, на що минулого року українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 14:07

У Держстаті розповіли, на що минулого року українці...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий 2020 рік українці витратили майже три трильйони гривень.

Дивися повний текст У Держстаті розповіли, на що минулого року українці витратили найбільше грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 14:07

интересная статистика - доходы украинцев в 1,5 раза меньше расходов.. ;)
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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