За минулий 2020 рік українці витратили майже три трильйони гривень.
Дивися повний текст У Держстаті розповіли, на що минулого року українці витратили найбільше грошей.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 14:07
У Держстаті розповіли, на що минулого року українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держстаті розповіли, на що минулого року українці витратили найбільше грошей.
Додано: Суб 27 бер, 2021 14:07
интересная статистика - доходы украинцев в 1,5 раза меньше расходов.. ;)
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