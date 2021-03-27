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Пенсійний фонд через пільги
підприємцям втратив 4 млрд...

Пенсійний фонд через пільги підприємцям втратив 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 10:58

Пенсійний фонд через пільги підприємцям втратив 4 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Марина Лазебная.

Дивися повний текст Пенсійний фонд через пільги підприємцям втратив 4 млрд грн - Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 10:58

Не знаю что там они потеряют. Но таже Лазебная давеча заявила, что ФОПы могут расчитывать на минимальную пенсию. Ту т у меня вопрос. Может что то конечно поменялось, но год назад смотрел условия субсидии и там считалось, что доход ФОПа 3 минималки. Вот вопрос, с каких таких ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 11:13

Re: Пенсійний фонд через пільги підприємцям втратив 4 млрд..

Не "втратив", а "недоотримав".
vitaliy_berdinskikh
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