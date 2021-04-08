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Рада прийняла законопроект
Зеленського про військову...

Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 16:49

  Українець написав:Хотів спитати, якщо мене насильно забирають в армію, чи я можу знищувати майно армії з метою захисту свого життя і здоров'я. І ще питання чи можна стріляти в командирів, ура патріотів, так як визначити хто ворог в сьогоденні дуже важко??


В случае взаимоотношений с державой, население всегда должно и всегда виновато. Потому если вы хотите испортить свою жизнь навсегда и отсидеть ни за что много лет, то всё что вы описали вас к этому приведёт.

Командиры и иже с ними, такие же подневольные, как и остальное население. Они не имеют права не выполнять приказы вышестоящего начальства и закона, потому не надо думать о том что им хочется вас гнать в армию. Будь их воля, в глаза бы они вас не видели никогда, и мирненько бухали, как это делают во всех воинских частях которые не затронуты войной.

Как по мне, то беда страны в том, что те кто сознательно стали частью армии, продолжают бухать в тьме тьмущей воинских частей, и они знают, что согласно законам никто их даже не сдвинет с места. Поскольку а вдруг враги нападут с той стороны где никто не ждёт!
Востаннє редагувалось qwistria в Сер 31 бер, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 16:59

  unicdima написав:С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?


Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы.
1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда.
2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете.
3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет.
4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.
qwistria
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:54

  qwistria написав:
  unicdima написав:С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?


Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы.
1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда.
2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете.
3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет.
4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.

Так перечитай еще раз-"мають двох і більше дітей;"
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:48

unicdima
Вы же не считаете наивно, что у нас сейчас законы мирного времени? У нас "особливий період" однака.

Так что читаем:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу
Документ 2232-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2021, підстава - 1082-IX

Стаття 26. Звільнення з військової служби
4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються з військової служби на підставах:
г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):
наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів
1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):
9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:36

  qwistria написав:unicdima
Вы же не считаете наивно, что у нас сейчас законы мирного времени? У нас "особливий період" однака.

Так что читаем:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу
Документ 2232-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2021, підстава - 1082-IX

Стаття 26. Звільнення з військової служби
4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються з військової служби на підставах:
г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):
наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів
1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):
9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;

І в цьому законі теж є - "які мають дітей віком до трьох років"
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:06

  qwistria написав:
  unicdima написав:С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?


Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы.
1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда.
2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете.
3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет.
4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.


Беременна официально... А солнце всходит официально или не официально каждое утро? Имеется ли у него бумага с печатями от того места где оно закреплено? А вода кипит при 100С официально или, зараза, кипит, понимаешь себе в чёрную?
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