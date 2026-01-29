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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18048180491805018051
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:38

  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...

Не спорю, може так і є.


Я про допис
------
А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
---------

Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29

  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
Ті ж яйця по 17 грн., тільки в профіль

Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я, когда говорил о "больше 50%", имел ввиду более общие вопросы, касающиеся управления экономикой.

Так і я мав більш загальні претензії, але Будівельник почав питати про особисте.
ИМХО тільки при Ющенку 2007-08 р. влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо, якщо порівнювати із владою тієї ж Польщі.
Я чудово розумію, що наш сусід суттєво ускладнював життя нашій владі, але ИМХО внутрішня корупція і неефективність шкодила ще більше

  Ой+ написав:Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.

Ніколи в житті не приймав участі в грантах без зобов'язань. Мінімум мала бути якась поїздка з виступами
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 21:25

Trigger MMA про лист

Trigger MMA про лист
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо,
Як ВЛАДА може виконати свої соціальні обовязки коли дюра-бачі спить і бачить як
а - не сплатити мито при ввезенні айфонів
б - не нести відповідальності за продаж без фіскалізації..

Тобто
Для того щоб влада дала батькам Дюра-бачі пенсію... ця сама влада повинна десь її взяти.. а де вона їх може взяти крім податків?

ПС
фантазії що світ живе на грантах - я не розглядаю
Це тут шахраї живуть за грант помножений на пять дармоїдів...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 21:52

  flyman написав:[
жінки нарожають смаглявеньких від іноземних спеціалістів

Чому у Флаймана не народжуються філіпінчата? Бо він також свій «імплант» вставляє в руку :oops:

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Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 22:37

  vt313 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...

Не спорю, може так і є.


Я про допис
------
А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
---------

Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході :D

Те гранты, что я знаю, для такого не выдавались. Не для того, чтобы просто поднять людям зарплату.
Выдавались либо для того, чтобы выполнить работу, которая без гранта просто не будет сделана, либо для того, чтобы у людей просто была работа (но работа должна была быть сделана!).
Правда, речь о научных грантах. Как с другими, не знаю.
И не знаю грантодателей, которые давали деньги просто так, на поддержек штанов и не требовали выполнения работы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 23:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:руські не хочуть зараз домовлятися.

А чому вони, поки вважають, що перемагають, мають хотіти змінювати свої умови?

ключове, що вважають - об'єктивно ситуація для Раші погіршується з кожним днем... так вони не визнають, а ті хто це розуміють, наче й тримають свою думку при собі - але вже пішов суспільний розголос.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 23:27

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:Я тоже.
Но других вариантов не существует?
Только либо война, либо капитуляция?

Офіційна позиція росії, - денацифікація (знищення нації), демілітаризація (знищення армії) України. Вони готові вести переговори виключно на цю тему.
Більше нічого.
Я не знаю, что конкретно имеет ввиду Путин под денацификацией. В Стамбуле об этом не было ни слова. Во всяком случае. в опубликованных документах.
В Германии проводилась серьёзная денацификация. После поражения (разгрома) в войне и в условиях оккупации. Но никакого "знищення нації" не произошло.
так й на Раші знищення не буде після дерашизація - нація оотримає можливість розвиватися далі без цього імперського баласту. але це коли мова йде про реальну денацифікацію.

коли про це патякають руські (в країні де реально напівнацистський режим) - це вони так маскують бажання встановити проросійську владу. ось що вони мають на увазі.
Shaman
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  #<1 ... 18048180491805018051
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