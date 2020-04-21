|
|
|
Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:34
vitaliy_berdinskikh написав:
Если у них всё легализовано то они уже заплатили полные налоги - ведь именно поэтому у них всё и легализовано.
Не знаю, не факт наличие декларации у чиновника равно легализация
. У большинства из них ежегодные поступления и траты в десятки раз больше годовой зарплаты.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4594
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 765 раз.
- Подякували: 1018 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:38
BIGor написав:
Не факт наличие декларации у чиновника равно легализация.
Почему?
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3582
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:39
vitaliy_berdinskikh написав:
Зачем
hxbbgaf написав:
Это чего вдруг?
дублировать текст в двух разных темах?
Таке саме питання )))
Віталій, а тебе в цю тєму (амністія) на роботу взяли? Скіко плотють?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:49
vitaliy_berdinskikh написав: BIGor написав:
Не факт наличие декларации у чиновника равно легализация.
Почему?
Потому что чинуши уже 15 лет подают декларации, декларируют миллиарды наличкой и никого не волнует их происхождение, а к манюпасу сразу приколупались марченко обещает следующее:
«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну
В принципе, никто и не сомневался, что у нас все возможно только так.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22158
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 2288 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:55
vitaliy_berdinskikh написав: BIGor написав:
Не факт наличие декларации у чиновника равно легализация.
Почему?
Как он доказал откуда у него деньги?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4594
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 765 раз.
- Подякували: 1018 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:00
BIGor написав: vitaliy_berdinskikh написав: BIGor написав:
Не факт наличие декларации у чиновника равно легализация.
Почему?
Как он доказал откуда у него деньги?
А он обязан кому-то что-то доказывать? Ты не понимаешь суть легализации. Ты вот зарплату ж наверняка получаешь. Уже доказал налоговой что твоя зарплата за 2020 год легальна? А сколько доказывал легальность зарплаты за 2010-2019 годы, расскажи нам.
По закону о налоговой амнистии обычный гражданин имеющий доходы с которых не были уплачены налоги просто декларирует их и просто платит 2,5-9% налога. И никому ничего не доказывает.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3582
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:02
В наших реалиях никто и не поверит, что новые бандиты у власти не решат подоить народ еще раз или что потом не придут бандиты в форме или без формы, и все на это забьют, а если потом начнется террор и у людей начнут отбирать приобретенное 30 лет назад имущество, то прольется кровь - люди будут его отстаивать, не так просто оно простому народу давалось, пахали на рынках в 90-х, отбивались от рэкета и рэкета в форме и т.д.
Так по телеку ни по одному каналу и не сказали ни слова об этом проголосованном в 1-м чтении пакете законопроектов. Информационная блокада? Значит, действительно, готовится террор и грабеж!
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22158
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 2288 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 31 бер, 2021 11:05
В это же время, пока народ собрались сношать за Таврию и мотоцикл:
Разумков зберігає 28 мільйонів гривень готівкою
У 2020 році голова Верховної Ради Дмитро Разумков заробив 547 563 гривні.
Джерело: декларація Разумкова, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Разумкова
Деталі: У 2020 році Разумков також отримав 1,6 млн гривень від відчуження майна. Ще 12 тисяч гривень він заробив від продажу електроенергії за зеленим тарифом.
Дружина Разумкова Юлія Чайка за рік заробила 6,7 млн гривень – це дохід від підприємницької діяльності.
Також Разумков задекларував домоволодіння площею 492,2 м2 та вартістю 2,9 млн гривень, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Ще одна ділянка – площею 1333 м2 – в оренді Юлії Чайки. Крім того, вона має житловий будинок на 489,6 м2 в Миколаєві.
У декларації Разумкова вказані авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S та BMW X5. Останні дві машини належать Юлії Чайці.
У спікера ВР є 28,5 млн гривень та 75 тисяч доларів готівки. У Юлії Чайки – 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 970 тисяч гривень.
Сам Разумков пояснив, що наявні у його декларації близько 28 млн грн – це не новий актив. За словами спікера Ради, це те, що він заробив за минулий рік у парламенті, також він продав будинок – за 1,7 млн грн. Решта суми – це гроші, які повернув йому позичальник.
Передісторія:
У 2019 році Разумков та його дружина загалом отримали 5,9 мільйона гривень.
У деклараціях за 2019 і 2018 роки Разумков вказував, що позичив людині на ім'я Олег Галушко 26,7 мільйона гривень.
УП
А вот что для народа:
«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22158
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 2288 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|