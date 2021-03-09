|
|
Аліменти за 16 років: боржник сплатив 111 тис. грн
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 20:53
Пропонуємо до обговорення:
Мешканець м. Суми сплатив 16-річний борг з аліментів розміром 111 124 грн. Крім того з нього було стягнуто 55 562 грн штрафу та 11 112 грн виконавчого збору.
Дивися повний текст Аліменти за 16 років: боржник сплатив 111 тис. грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93195
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 30 бер, 2021 20:53
херню стягнули
-
papchik
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 17.03.11
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему