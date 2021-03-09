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Аліменти за 16 років:
боржник сплатив 111 тис. грн

Аліменти за 16 років: боржник сплатив 111 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 20:53

Аліменти за 16 років: боржник сплатив 111 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Мешканець м. Суми сплатив 16-річний борг з аліментів розміром 111 124 грн. Крім того з нього було стягнуто 55 562 грн штрафу та 11 112 грн виконавчого збору.

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