Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів
Дивися повний текст Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 22:17
Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів.
Додано: Вів 30 бер, 2021 22:40
Не усилила, а расширила требования.
А то можно подумать что заставят лететь стоя.
Додано: Вів 30 бер, 2021 23:21
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