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Німеччина посилила
вимоги для авіапасажирів

Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 22:17

Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів

Дивися повний текст Німеччина посилила вимоги для авіапасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 22:17

А если привит
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 22:40

Не усилила, а расширила требования.
А то можно подумать что заставят лететь стоя.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 23:21

  Moimir написав:А если привит

А пофиг :mrgreen:

Я думал только наши "случайно забыли", но вижу что передовые страны тоже показывают лохторату место.
vitaliy_berdinskikh
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