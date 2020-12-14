|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:26
Hotab написав: Бетон написав:
а мне больше "понравился" аквариум-спальня
это сейчас так модно?
61 таких цен нет - под 70
Этаж - неликвид
Аквариум - фигня какая-то
Ванны нет, хата холостяка . Вместо стола дурацкая дешёвая стойка
Свет очень бомжатский
В глазах рябит от дешманского дсп и кажется богато на первый взгляд
Ремонт 40
О часи настали. Вкинути в ремонт 1 кує/метр, і все одно «все дешман»((([/quote]Я памʼятаю, як ви розказували, коли робили ремонт в Херсоні, що укладаєтеся в межах 200-300 дол.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37018
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8273 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:33
Hotab написав:
Вкинути в ремонт 1 кує/метр, і все одно «все дешман»(((
Так завжди було.
Для кого - хліб дорогий, а для кого - діаманти дрібні!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23292
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1782 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лис, 2025 15:20
Faceless написав:
Я памʼятаю, як ви розказували, коли робили ремонт в Херсоні, що укладаєтеся в межах 200-300 дол.
Я думаю це навіть зараз (коли ціни на всі матеріали сильно піднялись) можливо, якщо все своїми руками, і ремонт рівня «волохатий валік по стіні зі ступенем рівності «як залишив забудовник» .
Може Долярек захоче похвалитись, коли зробить в своєму новобуд і. Вангую теж буде ДО 200-300 дол за метр.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17220
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 24 лис, 2025 20:46
Это несданный дом.
И через сколько лет сдача не скажет никто.
Для недостроя это дорого
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5718
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:09
Бетон написав:
При покупке квартиры в Польше у девелопера я заплатил налог 0%
сколько ты заплатил налога при покупке ХХ квартиры в Варшавском?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14219
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:26
Я не Бетон, но, судя по тому что "объявление не активно" покупатели уже "прокомментировали")))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14219
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:35
maniachello написав:
а мне больше "понравился" аквариум-спальня
это сейчас так модно?
У італійців мода на санвузли зі скляною перегородкою в кімнату.
Ексгібіціоністи
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9909
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:39
Бетон написав:
В глазах рябит от дешманского дсп и кажется богато на первый взгляд
Ремонт 40
Младец Бетон.
Мій глазомір вже по Києву не працює. Але 30 це ціна до ковідного періоду.
Напевно 40 для тих хто в теме?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9909
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:39
UA написав: maniachello написав:
а мне больше "понравился" аквариум-спальня
это сейчас так модно?
У італійців мода на санвузли зі скляною перегородкою в кімнату.
Ексгібіціоністи
"дядя Петя ты дурак"(с)?
этой теме лет 8-10 и пришла она в моСк местного рагуля из фоток дорогих гостиниц ЮВА)))
сколько был в Италии в гостях никогда не видел такого в квартирах, в т.ч. в дорогих новостроях Милана, но ты фантазируй дальше, визуальный "эксперт" в 2х балаклавах)))
ксстати в Сплите хоть шторкой отгораживаются когда справляют естественную нужду?)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14219
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 25 лис, 2025 02:00
Тринити жалко
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5718
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
, Сибарит
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17331107
|
|
|1380
|6804193
|
|
|3
|82623
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|