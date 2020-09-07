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Портрет програміста-фрілансера:
підробітки приносять від...

Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:29

Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від...

Пропонуємо до обговорення:
Для 32% програмістів фріланс - це додаткове джерело заробітку

Дивися повний текст Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від $ 1000 до $ 3000 в місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:29

Ща все станем программистами, будем делать игрушки для увеселения, криптовалюты и тупые соцсети... А жрать что будем? :)
Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:46

  Ferox написав:А жрать что будем? :)


Итальянские сыры, вьетнамский рис и аргентинскую мраморную говядину. А ну да и лосось выловленный на Аляске.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:57

Ferox

Жрать всегда будет что, поскольку неквалифицированный рабочий труд не закончится никогда. К тому же всем программистами стать просто не дано, для этого нужны мозги.

По теме статьи - фрилансеры, в своём большинстве - это люди или с завышенными претензиями или с низкой квалификацией. Как только хороший специалист засвечивается на рынке труда его тут же находят и загружают работой на 120% - на этом время на какие-либо другие подработки и само понятие "фриланс" заканчиваются полностью. Если такого не происходит, значит такой специалист, как "неуловимый Джо" - нафиг никому не нужен и он может смело называть себя гордым словом "фрилансер" !
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:32

Re: Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від

"свою першу стрічку фрілансери в основному написали до 21 року"
От же ж гугл перекладачі :)
  Nickoss1 написав:Как только хороший специалист засвечивается на рынке труда его тут же находят и загружают работой на 120%

Може він не хоче 120%...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:10

  chipmunk написав:"свою першу стрічку фрілансери в основному написали до 21 року"
От же ж гугл перекладачі :)
  Nickoss1 написав:Как только хороший специалист засвечивается на рынке труда его тут же находят и загружают работой на 120%

Може він не хоче 120%...

Когда сам выбираешь когда и сколько работать, а получаешь деньги за сделанное, в основном всё заканчивается тем, что работаешь как можно больше, чтоб заработать больше денег. Фрилансеры, заробитчане, таксисты. 120% - это ещё по-божески. Может быть и 200% по времени, 12-16 часов в день, практически без выходных, т. к. такие люди знают цену своего времени. Поспал лишний час - недозаработал Х денег
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:17

safonovstanislav

Кому что. Лично меня не прельщает просирать свою молодость по 16 часов в сутки ради каких-то денег, которые мне даже тратить не будет времени. И зачем они нужны? Чтобы было за что геморрой и проблемы со спиной лечить? С возрастом поймёте, что никакие деньги не заменят молодость и многие миллиардеры отдали бы все свои миллиарды, чтобы вернуться в возраст 20 лет.

P.S. Ещё могу понять, когда человек по 16 часов вкалывает ради собственного проекта, потому что он получает от него моральное удовлетворение, в первую очередь, а не деньги, тогда да. Но радоваться, что дядя тебя загрузил под 120%, как-то не очень, пускай он тебе и платит даже 5000$, это много по сравнению с средним нищим украинцем, но даже при таких доходах большинство качественных благ вам всё ещё недоступны и на них надо батрачить годами, по сути, это тоже самое, что батрачить таксистом по 16 часов, просто будешь есть более качественную колбасу.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:47

Re: Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від

  yevgenmuza написав:С возрастом поймёте, что никакие деньги не заменят молодость

В молодости все равно без денег Вы никто, даже за бугор путевку купить не сможете, вот так в селе и будете проводить всю молодость. А ради хорошей цели (например, своего опыта который потом можно будет продавать дорого) - можно и поработать 3 года по 16 часов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:18

  BIGor написав:
  yevgenmuza написав:С возрастом поймёте, что никакие деньги не заменят молодость

В молодости все равно без денег Вы никто, даже за бугор путевку купить не сможете, вот так в селе и будете проводить всю молодость. А ради хорошей цели (например, своего опыта который потом можно будет продавать дорого) - можно и поработать 3 года по 16 часов.


Что такое "путёвка"? Смешное слово.
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