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Finance.ua: Не только депозиты.
Куда вложить деньги под %?

Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:17

Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?

Пропонуємо до обговорення:
Накопительные счета и кредитки для хранения свободных средств
Деньги можно хранить дома, а можно на депозите. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Но есть и третий вариант – накопительные счета или кредитные карты. Он сочетает в себе сильные стороны первых двух и лишен их недостатков.

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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:17

А гарантии возврата средств от инвест компании в случае хлопка?
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:27

D2
Виправте інформацію по КоКо карті дебетовій - до 15000 грн включно банк нараховує на залишок 15%
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:39

greenozon дякуємо, взяли в роботу.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 03:13

Не врахували програму від Укргазбанку "Про Запас" - зараз це 7%, я памятаю, був період коли ще було 14. Вільне поповнення та виведення
zenukua1992
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